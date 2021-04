10 jaar brugfunctionaris in Groningen: “Ongelijk investeren voor gelijke kansen”

De brugfunctionaris is nu al 10 jaar in Groningen. En nee, het is niet iemand die de bruggen van Groningen open en dicht doet. De ‘Brugger’ moet een brug slaan tussen de situatie van kinderen thuis en de basisschool.

De functie is gekopieerd uit het Belgische Gent, waar 10 jaar geleden een werkbezoek werd gedaan. De belangrijkste taak van de brugfunctionaris is ervoor zorgen dat kinderen op school allemaal dezelfde kansen krijgen. In Groningen is veel sprake van armoede, en dat kan betekenen dat kinderen bijvoorbeeld zonder eten op school komen, maar ook dat ze niet op sport of zwemles gaan. De brugfunctionaris helpt ouders dan met bijvoorbeeld het aanvragen van fondsen en invullen van formulieren, of dat er op school een ontbijt is geregeld zodat kinderen met een gevulde maag aan de schooldag kunnen beginnen.

Wethouder Carine Bloemhoff ziet de noodzaak van de functie: “Helaas is die brugfunctie heel erg belangrijk. Het maakt echt uit in welk gezin je opgroeit wat voor kansen je hebt. Het werkt ontzettend goed in Groningen, daar zou de minister van onderwijs ook zeker geld in moeten investeren. Het hoeft niet op alle scholen, vooral in scholen waar veel kinderen een achterstandssituatie hebben. Je moet echt ongelijk investeren voor gelijke kansen.”