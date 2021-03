Zweefmolen die dertig jaar geleden in Noorderplantsoen stond staat deze zomer bij EM2

nieuws

Foto: zwevenisleven.nl

Op het terrein bij EM2 wordt zodra het kan een zweefmolen opgebouwd. Eigenaar Chris Garrit van EM2 hoopt met de publiekstrekker een mooie zomer te gaan beleven.

Hoi Chris! Ik heb me laten vertellen dat het een hele bijzondere zweefmolen is …

“Dat is het zeker. Het is een molen die gebouwd is in 1895 door een Duitse zweefmolenbouwer. Dertig jaar geleden is de molen voor het laatst te zien geweest in Groningen, toen de attractie op een voorloper van het Noorderzon Festival stond. De molen was toen echt een middelpunt. De afgelopen jaren was de zweefmolen te zien op De Parade in onder andere Utrecht en Amsterdam.”

Hoe heb je de molen naar Groningen gekregen?

“De molen wordt onderhouden en gerund door Arend Boon en Bernhard Blik. Bernhard is een goede vriend van mij. Bij EM2 zijn we momenteel druk bezig met plannen maken wat we komende zomer kunnen gaan doen. Zelf verwacht ik dat het een zelfde situatie als vorig jaar zomer zal worden. Maar we willen het dan toch wat leuk aankleden. Een mooie zweefmolen als eyecatcher met stoeltjes en tafeltjes er om heen. Omdat door de coronacrisis de zweefmolen ook al een hele tijd stil staat, is het als het ware 1 en 1 is 3 geworden. Ik denk dat het heel leuk gaat worden.”

Je noemde de coronacrisis al even. Je bent uiteraard afhankelijk van de regels …

“Klopt. Vorige week heb ik contact gezocht met de gemeente Groningen. Ik heb bij hen dit voorstel neergelegd. Deze week kreeg ik een positief antwoord terug. Uiteraard wel met het voorbereid dat het moet kunnen volgens de dan geldende regels. Dus als de terrassen groen licht krijgen om weer open te kunnen, dan kunnen wij ook onze zweefmolen opbouwen. Ik ben ook super blij met de reactie van de gemeente, dat ze dit plan zien zitten. En het kan ook veilig hè? Als je in de zweefmolen zit, dan is er meer dan anderhalve meter afstand tussen de bakjes.”

Als ik foto’s en filmpjes bekijk dan valt op dat het een mooi authentieke zweefmolen is …

“Ja, klopt. Hij is heel mooi. De molen heeft van die prachtige beschilderde platen, mooie lampjes. Het is echt een authentieke molen zoals die vroeger gemaakt werden, en die je soms nog wel eens op een kermis ziet. Dat authentieke gevoel is ook iets wat we met EM2 uit willen stralen, dus dat past heel goed.”

Wanneer verwacht je de molen op te kunnen gaan bouwen?

“Ik hoop ergens rond 29 april. Maar we zien het wel. Ik zag zojuist de coronacijfers en dat lijkt niet goed. De besmettingscijfers lopen snel op. Daarom hebben we gezegd, we gaan opbouwen zodra het kan. De bedoeling is om behalve de zweefmolen nog meer activiteiten aan te gaan bieden. Zo denken we bijvoorbeeld aan een jeu de boulesbaan.”

YES !! De mooiste zweefmolen van Nederland komt naar Groningen @EM2_GRONINGEN deze zomer!

Zweven is levenhttps://t.co/568kpCINEf — Chris Garrit (@chrisgarrit) March 20, 2021