“Zware tot zeer zware windstoten gaan donderdag voor overlast zorgen”

nieuws

Weggebruikers moeten donderdag rekening houden met zware tot zeer zware windstoten die voor overlast kunnen zorgen. Daarvoor waarschuwt OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Donderdagochtend zwelt de wind aan tot zuidwesterstorm langs de Wadden, windkracht 9”, vertelt Kamphuis. “Boven Groningen neemt de wind toe tot hard, windkracht 7. Echter, het zijn de zware tot zeer zware windstoten die voor de meeste overlast, en op de weg ook voor gevaar, kunnen zorgen. De windstoten kunnen snelheden bereiken tot 100 kilometer per uur, mogelijk zelfs tot 110 kilometer per uur. Langs de Wadden zijn windsnelheden tot 120 kilometer per uur mogelijk.”

“Het hoogtepunt van de storm vindt plaats tussen 10.00 en 14.00 uur. Daarna gaat de wind geleidelijk luwen, maar blijft het onstuimig. Verder vallen er enkele buien, maar wordt het in de loop van de dag droger. Dan zal ook zo nu en dan de zon doorbreken. Het wordt 11 graden. Vrijdag en zaterdag vallen er talrijke buien, zaterdag ook met hagel en het waait stevig. Het wordt rond de 7 of 8 graden. Ook volgende week zit er nog geen zacht lenteweer in. Tot en met dinsdag zal er waarschijnlijk tussen de 40 en 50 millimeter hemelwater gaan vallen.”