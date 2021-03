Zwaar ondermaats FC Groningen stelt teleur in Waalwijk

sport

Foto: Sportphotoagency.com *Tomas Suslov* of FC Groningen

FC Groningen heeft zaterdagavond op bezoek bij RKC Waalwijk met 3-1 verloren. Een zwaar ondermaats elftal van trainer Danny Buijs kon geen potten breken in Brabant.

Door twee Groninger individuele fouten stond RKC al gauw op een 2-0 voorsprong. In eerste instantie kon Thijs Oosting namens de thuisploeg na zes minuten de 1-0 maken na een grote fout van Ko Itakura. Tien minuten later was het dezelfde Oosting die kon profiteren van een fout van Bart van Hintum: 2-0. Vlak voor rust scoorde Ahmed El Messaoudi de aansluitingstreffer: na een mooie aanval kon de middenvelder op aangeven van El Hankouri hard raak schieten: 2-1.

In de tweede helft zocht FC Groningen de gelijkmaker. De Groninger oefenmeesters besloten Paulos Abraham en Kian Slor binnen de lijnen te brengen. Laatstgenoemde kreeg na 76 minuten voetballen een levensgrote mogelijkheid op de gelijkmaker. De jongeling kreeg de bal plotseling voor de voeten en schoot van dichtbij op de paal. In de 86e minuut tekende RKC-speler Sylla Sow voor de 3-1 en was het voorbij in Waalwijk.

FC Groningen blijft vooralsnog op de zesde plaats in de Eredivisie, maar ziet de concurrentie iedere week meer naderen. Volgende week heeft de ploeg van Danny Buijs rust wegens interland voetbal. Op zaterdag 3 april mag de Trots van het Noorden op bezoek bij VVV-Venlo.