Zuidelijke ringweg tijdens Paasweekend afgesloten wegens werkzaamheden

nieuws

De zuidelijke ringweg is tijdens het Paasweekend afgesloten voor verkeer richting Hoogezand. De oorzaak zijn werkzaamheden aan de weg.

Aanpak Ring Zuid wil komend weekend het verleggen van de rijbanen van het oostelijk deel van de zuidelijke ringweg afronden. De werkzaamheden beginnen op Goede Vrijdag om 22.00 uur in de avond en duren tot Paasmaandag 06.00 uur in de ochtend. De zuidelijke ringweg is dan afgesloten voor verkeer richting Hoogezand tussen de afrit Europaweg en de oprit Kieler Bocht.

Het verkeer richting Hoogezand wordt omgeleid via de Europaweg, via de oude A7. Als de werkzaamheden maandag afgerond zijn kan begonnen worden met de sloop van het zuidelijke deel van het viaduct over de Europaweg.