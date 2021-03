Zorggroep Groningen gaat coronamaatregelen versoepelen

nieuws

Foto: Zorggroep Groningen

Zorggroep Groningen gaat vanaf komende maandag de coronamaatregelen op de verschillende locaties versoepelen. Dat laat de ouderenzorgorganisatie woensdag weten.

Aanleiding voor het versoepelen zijn de nieuwe richtlijnen van de overheid en de vaccinatiegraad. “Vrijwel al onze bewoners zijn inmiddels twee keer gevaccineerd”, zegt Janita Gorte van Zorggroep Groningen. “Ook veel medewerkers hebben al twee prikken gehad. De behoefte aan versoepeling is groot. Hoewel het al enige tijd mogelijk is dat bewoners één bezoeker ontvangen, zijn niet alle bezoekers in staat zelfstandig langs te komen. Straks kunnen ook deze bezoekers weer langskomen. Wij vinden het belangrijk dat bewoners en hun naasten gekend, gezien en gehoord worden. Nu versoepeling op een veilige en verantwoorde manier mogelijk is, willen wij dit zo snel mogelijk doorvoeren.”

Vanaf maandag worden meerdere maatregelen versoepeld. Zo kunnen bewoners die gevaccineerd zijn weer twee bezoekers per dag ontvangen. Ook het aantal vaste bezoekers wordt uitgebreid. Daarnaast zullen groepsactiviteiten tot 20 deelnemers weer mogelijk zijn, mits er afstand gehouden kan worden. De ouderenzorgorganisatie laat weten dat er al enige tijd geen uitbraken van het coronavirus meer zijn geweest.