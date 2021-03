Zorgen over gevolgen grootschalig waterverbruik datacenters

nieuws

foto: ChrisDag / Flickr.com

De fractie van GroenLinks in de Provinciale Staten maakt zich zorgen over de gevolgen van grootschalig waterverbruik door datacenters. De partij heeft vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten.

Om datacenters operationeel te houden wordt er in de gebouwen honderdduizenden liters water per uur gebruikt voor koeling, wat ten koste gaat van de zoetwatervoorziening. Hierdoor dreigt er een mogelijk gevaar voor de beschikbaarheid van drinkwater voor inwoners. De zorgen over het waterverbruik volgen na het nieuws uit Noord-Holland. In de gemeente Hollands Kroon wordt per uur ongeveer 525.000 liter verbruikt door datacenters. Voor reiniging worden er chemicaliën aan dit water toegevoegd, waarbij het onbekend is om welke stoffen en om welke hoeveelheden het gaat. GroenLinks wil weten of dit ook in Groningen gebeurd.

De fractie wil ook dat het college alle mogelijke instrumenten inzet om overmatig waterverbruik tegen te gaan. De datacenterbranche en andere sectoren verbruiken ontzettend veel water”, zegt Statenlid Bas de Boer. “Om te garanderen dat onze inwoners ten alle tijden toegang hebben tot schoon drinkwater, is het cruciaal dat er stevig gestuurd wordt op waterverbruik en dat er duidelijke grenzen worden gesteld. Wij hopen dat de provincie deze rol op zich kan nemen.”