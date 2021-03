Zorgen om voortbestaan Hortus en Biotoop

Plekken waar kunst en natuur tot bloei komen. Dat zijn respectievelijk de Biotoop en de Hortus botanicus in Haren. De raadsfracties van GroenLinks en Partij van de Arbeid maken zich zorgen om de toekomst van deze locaties, omdat een plan voor de lange termijn ontbreekt.

Uniek en zeldzaam

De Hortus bevat zo’n twintig hectare aan tuinen met een ruime verzameling aan unieke en zeldzame planten. ‘Dat moeten we bewaren,’ stelt Martijn van der Glas (GL).

Naast de rust en ruimte die flora en fauna er krijgen, heeft de botanische tuin ook een maatschappelijke waarde, vertelt Rick Mensink van de Hortus. ‘Er werken hier 130 vrijwilligers. Onze horeca wordt gerund door mensen met een verstandelijke beperking. We ontvangen ook scholen hier. De Hortus is niet alleen van ons, maar van iedereen.’

Respect voor kunst

Pal naast de Hortus ligt de Biotoop. Het is ‘een dorp in een dorp’, ter grootte van acht hectare. Er wonen 180 mensen en er zijn zo’n 180 bedrijven gehuisvest, waaronder tientallen kunstenaars. Dat maakt de Biotoop, volgens Lenze Hofstee van beheerder Carex, belangrijk voor het culturele klimaat van Groningen. ‘Een stad die zichzelf respecteert, zorgt dat-ie plekken heeft waar kunst en cultuur onderdak hebben.’

RUG verhuurt

De beide locaties maakten vroeger deel uit van het Biologisch Centrum van de Rijkuniversiteit Groningen. Tegenwoordig voert de RUG er geen wetenschappelijke activiteiten meer uit. De locaties worden verhuurd aan derden, die de terreinen beheren.

Contract tot en met 2022

Juist daarover maken de raadsfracties van GroenLinks en PvdA zich nu zorgen. De huurcontracten lopen tot en met 2022. Of de RUG de contracten daarna gaat verlengen is niet duidelijk. Als dat niet gebeurt, is ook niet duidelijk wat er dan met de Hortus en Biotoop gaat gebeuren. De fracties vragen het gemeentebestuur om een toekomstvisie en plan voor de Hortus en de Biotoop, met als doel deze te behouden.