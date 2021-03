Zonnestudio’s willen open en stappen naar de rechter

nieuws

Foto: Tristanb, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=126628

De Samenwerking Verantwoord Zonnen, SVZ, is naar de rechter gestapt om in een kort geding te eisen dat zonnestudio’s weer open moeten.

De branchevereniging spreekt van een willekeurig beleid van het ministerie van Volksgezondheid. Kappers mogen wel open terwijl zonnestudio’s dat niet mogen terwijl het risico op een besmetting bij een bezoek aan een zonnestudio veel lager is. Volgens SVZ gaan klanten in een gesloten cabine alleen naar binnen en is er dus absoluut geen contact met andere klanten en personeel. Toch vind het ministerie dat de zonnestudio’s niet open mogen omdat zij niet vallen onder de contactberoepen.

Volgens SVZ verkeren de zonnestudio’s in financieel zwaar weer door de sluitingen. De bedrijven kampen met enorme financiële tekorten en men kan slechts rekenen op beperkte overheidssteun. De rechter doet op 7 april uitspraak in de zaak.