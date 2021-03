Zeven maanden cel voor man die zijn vriendin toetakelde in Groningen

nieuws

Foto: Emmanuel Huybrechts via Flickr (CC 2.0 SA) http://flic.kr/p/asiq1f

De rechtbank in Groningen heeft een 25-jarige man veroordeeld tot een onvoorwaardelijke celstraf van zeven maanden, omdat hij zijn toenmalige vriendin uit Groningen in 2019 en 2020 meerdere keren zwaar heeft mishandeld.

De man krijgt daarnaast een contactverbod met zijn 20-jarige slachtoffer, aan wie hij ruim 2.000 euro schadevergoeding moet betalen. Ook moet de man zich ambulant laten behandelen in een kliniek voor agressieproblematiek.

Het Openbaar Ministerie wilde de man veroordeeld zien voor poging tot doodslag, omdat hij zijn ex-vriendin bij de keel zou hebben gegrepen en vervolgens haar in een kussen zou hebben gedrukt. Daarvoor vond de rechtbank te weinig bewijs.

Maar voor een reeks andere mishandelingen, waarbij de man zijn toenmalige vriendin sloeg op haar lichaam en haar onder heet water hield, vond de rechtbank wel voldoende bewijs. Met name voor een incident wat op 14 november jongstleden heeft plaatsgevonden. De man en de vrouw wisselden hier appjes over uit en een buurvrouw trof de vrouw huilend aan na de mishandeling.

“Dit moet een zeer angstige situatie zijn geweest voor aangeefster”, zo stelt de rechtbank. “Het geweld heeft onder meer plaatsgevonden in de woning van aangeefster, bij uitstek de plek waar zij zich veilig en geborgen hoort te kunnen voelen.Het handelen van verdachte heeft grote impact gehad op aangeefster. Zij heeft veel last van angsten en is in behandeling bij de psycholoog om alles een plekje te kunnen geven. De rechtbank rekent dit verdachte zwaar aan.”