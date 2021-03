Zeven jaar cel voor overval Groningerweg

nieuws

rechtbank

De rechtbank heeft woensdag een 41-jarige man uit Letland veroordeeld tot zeven jaar cel, voor een gewelddadige overval op een huis aan de Groningerweg in de stad. Een 58-jarige landgenoot moet vijf jaar de cel in.

Volgens de rechtbank is gebleken dat de 41-jarige man in april 2019 onder invloed van drank en drugs de woning binnendrong, en vervolgens de bewoonster zwaar mishandelde. De vrouw liep daarbij botbreuken in het gezicht en licht hersenletsel op. Zij kwam pas de volgende dag bij kennis en belde vervolgens de politie. De overvallers hadden een geldbedrag, sieraden en een tv-toestel meegenomen.

Nadat het tv-programma Opsporing Verzocht aandacht aan de overval had besteed, kwamen er diverse tips binnen, onder meer informatie over de auto van de overvallers. Die had een Lets kenteken. Bovendien vond de politie dna-materiaal. Ook kwamen er telefoongegevens beschikbaar, waaruit bleek dat de vier verdachten bij de woning van het slachtoffer waren geweest. De rechtszaak tegen de twee medeverdachten vindt later plaats.