Wouter Gudde twee jaar langer bij FC Groningen

Foto Wouter Holsappel, Wouter Gudde (links)

Wouter Gudde heeft zijn contract als algemeen directeur van FC Groningen met twee jaar verlengd. Hij blijft in principe tot medio 2026 bij de club.

De 36-jarige Gudde sloot twee jaar geleden een vijfjarige verbintenis met de FC. De overeenkomst is op verzoek van de Raad van Commissarissen (RvC) tussentijds opengebroken en met twee jaar verlengd.

Erik Mulder, voorzitter van de RvC, zegt: “Wouter is begin 2019 aangesteld. In het begin is het over en weer altijd even wennen, maar nu kunnen we constateren dat we deze periode goed zijn doorgekomen met elkaar. We zijn hierover zeer tevreden. Wouter heeft aan de organisatie gesleuteld, die nu toekomstbestendig is neergezet. Daarnaast is er een beleidsplan gemaakt ‘Samen naar de Grote Markt’, waarin de koers voor de komende vijf jaar is uitgestippeld. De RvC vindt het voor de continuïteit van FC Groningen belangrijk dat deze directie ook leiding gaat geven aan de uitvoering van het beleidsplan.”

Wouter Gudde zegt trots en vereerd te zijn. “Ik voel het als een beloning voor het werk dat we de afgelopen twee jaar samen hebben neergezet bij de club. Ik ben enorm gedreven om van het verhaal van FC Groningen een succes te maken. Ik heb de ambitie om hier te slagen in mijn missie, en die is om FC Groningen sportief en financieel weer structureel bij de subtop van Nederland te laten behoren.” Verder zegt hij er trots op te zijn dat hij is gevraagd langer bij de club te blijven. Tenslotte voelen Gudde en zijn gezin zich erg thuis in Groningen.