Wordt het kommer en kwel met de Paasdagen met hagel en sneeuw? Of wordt het zonnig?

Het Paasweekend staat voor de deur. Dat doet de vraag rijzen met welke weersomstandigheden we komend weekend te maken krijgen. OOG-weerman Johan Kamphuis denkt het antwoord te weten.

“Ik kan me de vraag heel goed voorstellen”, vertelt Kamphuis. “De komende dagen krijgen we te maken met fraai voorjaarsweer, maar gaan we dat vasthouden? Er zijn namelijk ook berichten dat er kou uit het noorden van Europa onderweg is richting Nederland. En helaas gaat dat laatste ook echt gebeuren. Er gaat een bel poollucht ontsnappen en die zakt af in zuidelijke richting. Maar de precieze koers is nog onbekend. Eerst waren er aanwijzingen dat deze ijskoude lucht over de Noordzee naar ons land zou trekken. Dat zou het absolute ‘kommen er kwel-scenario’ voor ons betekenen met een gure wind en hagelbuien bij temperaturen van 6 tot 8 graden. De laatste ontwikkelingen geven echter hoop.”

Sneeuw op de Britse Eilanden

“Zoals het nu lijkt gaat de bel meer westelijk uitbreken en zal het via de Britse Eilanden trekken. Daar zal het echt koud worden met de kans op sneeuwbuien. Wij zitten dan aan de oostflank van dit gebied. Dit zal betekenen dat het aan de frisse kant zal zijn. Op Goede Vrijdag komt de maximumtemperatuur op 8 graden te liggen en is het kil. In de dagen daarna lijken de temperaturen wat op te krabbelen naar 10 of 12 graden. De gure buien lijken ons nét niet te bereiken. Sterker nog, de zon kan hier regelmatig door gaan breken.”

Wind aan de ketting

“Tot slot de belangrijke rol van de wind. Want 10 graden bij windkracht 5 voelt heel anders dan bij windkracht 2 of 3. Ook dat lijkt gunstig uit te gaan pakken. De wind komt waarschijnlijk aan de ketting te liggen en dan is het met af en toe zon, 10 of 12 graden en droog weer zeker geen ‘kommer en kwel’. Sterker nog, het zou wel eens vriendelijk aan kunnen voelen, ondanks dat de temperaturen voor de tijd van het jaar veel te laag zijn.”