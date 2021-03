‘Woonplicht studenten in Stad onbegrijpelijk en onverstandig’

nieuws

foto: Bob de Vries

Universiteitsraadspartij De Vrije Student vindt het plan van de Rijksuniversiteit Groningen om studenten volgend jaar verplicht aanwezig te laten zijn bij de fysieke werkcolleges onbegrijpelijk.

De studentenpartij vreest voor een overstroming van de huizenmarkt en voor de toegankelijkheid van het onderwijs. “Dit plan aanwezigheidsplicht gaat voor hele grote problemen zorgen,” voorspelt DVS-fractievoorzitter David Jan Meijer. “Juist dit jaar zijn er veel studenten thuis blijven wonen vanwege het online onderwijs. Dus niet alleen nieuwe studenten moeten een kamer gaan vinden, maar ook de tweede- en derdejaars studenten die nog thuis wonen.”

Achterhaald principe

Meijer vindt de aanwezigheidsplicht iets uit het verleden: “We stimuleren studenten om extra dingen naast hun studie te doen, dan moeten zij ook de vrijheid krijgen om hun studie in te richten op de manier zoals zij dat willen. Studenten kunnen prima zelf bepalen of ze aanwezig zijn bij een college en op welke manier ze studeren. Dit plan past niet in het vrije en moderne onderwijs zoals we dat binnen de RUG hebben vormgegeven.”

‘Kind met badwater weggooien’

De Vrije Student pleitte de afgelopen jaren juist voor meer investeringen op dit gebied. Meijer: “Je gooit zo je kind met het badwater weg en werkt kansenongelijkheid in de hand.”