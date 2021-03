Winkelbranchevereniging blij dat in bepaalde gevallen meer klanten welkom zijn

nieuws

Foto Iris Medendorp. Lege Herestraat

De winkelbranchevereniging is blij dat in bepaalde gevallen er meer klanten ontvangen mogen kunnen worden. INretail laat weten dat het hard nodig is.

Demissionair premier Mark Rutte (VVD) maakte maandagavond op een persconferentie bekend dat de maatregelen voor winkeliers vanaf 16 maart aangepast worden. Voor kleine winkels met een oppervlakte tot 50m² verandert er niets, winkels groter dan 50m² mogen 1 klant per 25m² ontvangen, met een maximum van 50 klanten. Wel geldt nog steeds de regel dat mensen minimaal vier uur van tevoren een afspraak moeten maken. “Het was hard nodig”, zegt brancheorganisatie INretail. “De regel van twee klanten per verdieping pakte niet goed uit voor veel winkels.”

Wel zegt INretail dat het nog steeds een tussenstap is. “De enige echte oplossing is het weer volledig heropenen van de winkels en dat kan veilig.” INretail stond maandag in de rechtszaal waarbij het de Nederlandse staat had gedagvaard. De organisatie eist dat winkels per direct heropent moeten worden. De rechter doet uiterlijk vrijdag om 10.00 uur uitspraak in de zaak.