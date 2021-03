Wielrenner gewond bij verkeersongeluk met trekker op Friesestraatweg

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Bij een verkeersongeluk zaterdagochtend op de Friesestraatweg tussen Groningen en Zuidhorn is een wielrenner gewond geraakt. Dat meldt Mike Weening van Weening Fotografie.

Het ongeluk gebeurde rond 09.45 uur ter hoogte van de kruising met de Hogeweg. “Het gaat om een aanrijding tussen een wielrenner en een trekker”, vertelt Weening. “Door nog onbekende oorzaak zijn zij in botsing gekomen.” Hulpdiensten rukten met groot materieel uit. Behalve twee ambulances en de politie kwam ook het Mobiel Medisch Team per traumahelikopter ter plaatse. “De hulpverleners hebben het slachtoffer gestabiliseerd. Daarna is deze in een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De MMT-arts is niet meegegaan, wel kreeg de ambulanceverpleegkundige tijdens deze rit hulp van de verpleegkundige van de tweede ambulance.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de precieze toedracht. “Het doorgaande verkeer is enige tijd stilgelegd toen de traumahelikopter weer vertrok richting Eelde.”