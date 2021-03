Wieke Paulusma (D66): ‘Dit had niemand verwacht!’

nieuws

Foto: Sebastian Philipp (voor de IIP-Awards)

Wieke Paulusma, de nummer 15 op de lijst van D66 is ontzettend blij met de exitpolls. Dat haar partij zo veel zetels zou winnen, had ook zij niet verwacht.

‘Ik ben echt enorm blij! Maar het zijn natuurlijk nog voorlopige prognoses. Ondanks dat is het fantastisch.’ Paulusma had al een goed gevoel over de uitslag: ‘Ik voelde een enorm goede sfeer, vanwege ons verhaal, onze inhoud en door Sigrid Kaag. Maar dit had niemand verwacht!’

Over een mogelijke coalitie durft Paulusma nog niets te zeggen: ‘We hebben campagne gevoerd op het feit dat we willen werken aan een progressief Nederland en daar hebben de mensen op gestemd. Maar nu eerst zo maar naar bed, morgen moet ik om half tien in Den Haag zijn om de nieuwe fractie te ontmoeten. Dan zien we weer verder! Eerst hebben we een feestje om te vieren.’