Werkzaamheden Van Swietenlaan zorgen voor verkeershinder

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Sinds maandag wordt er gewerkt in de omgeving van de Van Swietenlaan. Dit zorgt voor de nodige verkeershinder.

De weg is deels afgesloten vanwege werkzaamheden aan het leiding- en kabelnetwerk. Hierdoor kunnen automobilisten niet van het Martini Ziekenhuis richting de Laan Corpus den Hoorn rijden. Andersom is wel mogelijk, alleen moeten deze automobilisten rekening houden met fietsers die vanwege de werkzaamheden over de rijbaan mogen rijden. De werkzaamheden hebben ook gevolgen voor voetgangers want de voetgangersoversteekplaats is tijdelijk opgeheven.

De werkzaamheden duren tot 9 april. Naar alle waarschijnlijkheid is het werk aan de kabels en leidingen nodig vanwege de realisatie van een nieuwe woonwijk die gebouwd wordt op de oude alo-locatie.