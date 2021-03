Werkzaamheden aan dak zorgt voor inzet brandweer bij De Graafschool

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De Groninger brandweer moest woensdag aan het einde van de ochtend in actie komen bij de Dr. J. de Graafschool aan het Ina Boudierplantsoen in Stad.

De melding van een mogelijke brand kwam rond 11.40 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse werden gestuurd. “Ze zijn op het dak van onze school met werkzaamheden bezig”, vertelt een medewerker van de school. “Het dak wordt vernieuwd en bij deze werkzaamheden is een brandje ontstaan. De medewerkers van het bedrijf die de werkzaamheden uitvoeren, hebben het brandje zelf kunnen blussen maar voor de zekerheid hebben we de brandweer laten komen.”

De mogelijke brand zorgde voor enige reuring. “Omdat het gaat over een mogelijke brand hebben we de school ontruimd. Je kunt je voorstellen dat dat indruk maakt op de kinderen, helemaal omdat wij les geven aan jongeren die lijden aan gehoorverlies of die een taalontwikkelingsstoornis hebben.” Volgens incidentfotografen hebben brandweerlieden een controle uitgevoerd op zowel het dak als binnen in het gebouw. Daarbij werd geen vuurhaard ontdekt waarop het gebouw al snel weer kon worden vrijgegeven.