Weekendweer: Onstuimig met veel regen en wind

Foto: Arnold Paul - Selbst erstelltes Foto, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=447913

Het belooft een winderig en regenachtig weekeinde te worden. Voor zaterdag heeft het KNMI zelfs code geel afgekondigd.

Langs de kust is het stormachtig en dat gaan we ook in Groningen merken. Het is onstuimig en bij buien kunnen rukwinden ontstaan. Ook is er kans op hagel en onweer. De zon is nauwelijks te zien en het wordt 7 graden.

Zondag is er wat minder wind, maar het blijft toch behoorlijk waaien. De zon komt er af en toe bij en het wordt 8 graden.

De dagen er na blijft het regenachtig en is het overdag een graad of 7.