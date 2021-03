Weekend weer: Fris, regen en veel wind

nieuws

In het weekeinde kunnen we nog geen lenteweer verwachten. Het is fris, er staat veel wind, en er valt regelmatig regen.

In de nacht naar zaterdag gaat het vanuit het westen regenen. Ook zaterdagochtend vallen er buien mogelijk met hagel. Daarna wordt het droog , maar het waait wel flink.

Zondag trekt de wind nog iets aan en in de middag gaat het weer regenen. Tegen de avond wordt het weer droog. Het wordt met 10 graden wel wat zachter dan zaterdag.

Vanaf maandag is het droog en vrij zonnig en lopen de temperaturen op en kunnen we wel spreken van echt lenteweer.