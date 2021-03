Waterloo Bar: “Dat er geld wordt ingezameld, dat is zo hartverwarmend”

nieuws

Foto: google maps

De coronacrisis raakt iedereen. Door de maatregelen zijn cafés en bars al een half jaar gesloten. Om ervoor te zorgen dat de Waterloo Bar aan de Verlengde Oosterweg kan overleven werd er afgelopen vrijdag een actieavond gehouden.

“Als je hier een stukje over schrijft dan moet je er vooral inzetten dat ik de supporters van de FC zo ontzettend dankbaar ben.” Zo begint eigenaresse Esther Groeneweg haar verhaal. In haar bar vond afgelopen vrijdagavond een online voetbalquiz plaats, georganiseerd door supporters van FC Groningen. Met de quiz waren mooie prijzen te winnen. Ook vond er een veiling plaats. Met de actie is een geldbedrag van 3.093 euro opgehaald. Geld dat naar de Waterloo Bar gaat.

Al het geld weer netjes terugbetalen

“De actie van afgelopen vrijdag was niet de eerste actie, eerder heeft er ook al eentje plaatsgevonden. En ik vind dat zo super hè? Zelf ben ik niet de persoon die haar handje op wil houden, zo steek ik niet in elkaar. Het afgelopen jaar heb ik van flink wat mensen te horen gekregen dat ze het zo erg vinden voor mij, dat ik zo te lijden heb onder de maatregelen rond het coronavirus. En dat is natuurlijk heel lief bedoeld. Deze supporters zijn een stap verder gegaan en hebben direct actie ondernomen om geld voor mij in te zamelen. Ja, ik weet dan niet wat ik moet zeggen. In eerste instantie heb ik ook gezegd dat ik straks al het geld netjes weer terug wil betalen. Maar onderhand zijn het zoveel mensen dat ik niet meer weet waar ik zou moeten beginnen.”

“Ik mis de mensen”

Voor Groeneweg waren de afgelopen twaalf maanden bizar. “Voor het gemak zeg ik maar dat we al ruim een jaar dicht zijn. Vorig jaar zomer zijn we van juli tot oktober veertien weken open geweest. Alleen niet op een manier die we graag zouden willen. Maar onderhand duurt het allemaal zo lang, dat ik nu zoiets heb dat een situatie van afgelopen zomer mij prima is. Alles is nu leuk om op te pakken. Want ik mis het werk en ik mis de mensen. En ondertussen zie ik geen licht aan het einde van de tunnel.”

Murw geslagen

Groeneweg mist perspectief. “In december dachten we, in januari gaan we open. In januari dachten we, in februari dan gaan we echt weer open. Ondertussen is het bijna april en we zijn nog geen stap verder gekomen. Het is ook de manier waarop hè? Er komt een persconferentie en de maatregelen worden weer drie weken verlengd. Er is inmiddels zoveel gezegd dat ik het niet meer weet. Je voelt je murw geslagen.”

“Heel erg dankjewel”

Om toch iets te kunnen doen is de Waterloo Bar begonnen met afhaalmenu’s. “Dit bieden we aan van woensdag tot en met zaterdag. Het is echt puur voor de wijk bedoeld. We doen ook niet aan bezorgen, mensen zullen het zelf moeten komen ophalen. En het zorgt een klein beetje voor wat inkomsten waarmee we de lopende zaken kunnen betalen.” Wanneer de bar weer open kan: “Ik weet het niet. Maar door zulke mooie acties van de supporters houd ik de moed erin. Eens komt het weer goed. En voor nu zou ik vooral willen zeggen, dankjewel allemaal. Heel erg dankjewel.”

Om de bar financieel te ondersteunen is er ook een crowdfundingsactie opgezet. Bij deze actie is er bijna 6.400 euro opgehaald. Meer informatie over de afhaalmenu’s is te vinden op deze website.