“Waterkoude dagen met kans op hagel en vorst in de nachten”

Foto: Henk Ellérie

Er staat een waterkoude week voor de deur waarbij er kans is op hagel en lichte vorst in de nachten. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Maandag is er een afwisseling van zon en bewolking en valt er een enkele bui, met kans op hagel”, vertelt Kamphuis. “Bij een frisse wind uit het westen tot noordwesten, windkracht 4 of 5, wordt het 8 graden. In de nacht naar dinsdag komt de minimumtemperatuur uit op zo’n 2 graden. Dinsdag en ook op woensdag houdt het koele weer aan. De maximumtemperatuur ligt rond de 7 of 8 graden. Het is wisselend bewolkt met kans op een enkele bui waarbij hagel niet is uitgesloten. In de nachten ligt het kwik rond het vriespunt.”

“Donderdag volgt er regen en is het met 6 of 7 graden waterkoud. Vrijdag en tijdens het weekend blijft het koel bij 6 of 7 graden met in de nachten kans op lichte vorst. Overdag is er wel geregeld ruimte voor de zon. Pas in de loop van de week die volgt lijkt de kans op zachter weer groter te worden.”