Water uit Drentsche Aa is goed genoeg voor Stadjers

foto: S l u i t e r t i j d - fotografie | Vanderlaan / Flickr.com

Het water in de Drentsche Aa voldoet aan de drinkwaternormen. Dat blijkt uit onderzoek van Waterschap Hunze en Aa’s en het Waterbedrijf Groningen.

In 2020 was er één overschrijding van de drinkwaternorm in de Drentsche Aa. Het ging toen om de stof MCPA, een bestrijdingsmiddel voor onkruid op landbouwpercelen en sportvelden.

Sinds 2015 werken de provincie, het waterschap en het waterbedrijf samen om in 2023 nog maximaal één overschrijding aan te treffen bij het innamepunt. In het verleden werden er te hoge concentraties van stoffen uit gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater aangetroffen.

Het water uit de Drentsche Aa wordt, na zuivering, dagelijks door meer dan 200.000 mensen in onder andere de stad Groningen gedronken.