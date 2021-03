VVD wil compensatie voor Harenaren zonder papierbak

nieuws

Foto: Wikimedia Commons

De inwoners van Haren moeten een compensatie krijgen van de gemeente Groningen voor het ontbreken van papierbakken in de voormalige gemeente. Daartoe heeft de gemeenteraadsfractie van de VVD dinsdagmiddag een motie ingediend.

Per 1 januari is het afvalbeleid in de voormalige gemeentes Haren en Ten Boer geharmoniseerd met dat van de gemeente Groningen. Er zijn volgens de VVD echter nog geen papierbakken en -kliko’s beschikbaar in de voormalige gemeente Haren.

De tarieven voor de verwerking van het papier zijn wel berekend op het feit dat de gemeente zorgt voor de verwerking van het papier in de gemeente. Daarom moeten de inwoners van Haren gecompenseerd worden voor het bedrag wat ze hiervoor betalen, zo stelt de VVD-fractie.