vv Engelbert groeit als kool en is blij met kunstgras

sport

Foto Andor Heij. Engelbert. Sportcomplex voetbalveld.

Het hoofdveld van voetbalvereniging Engelbert heeft aan het begin van het nieuwe seizoen eindelijk kunstgras. Ook komen er twee extra kleedkamers. De club groeit namelijk als kool.

Door het kunstgras kan er veel meer getraind worden. Het kunstgras zou er eigenlijk al moeten liggen, maar onder meer de aanwezigheid van vleermuizen in één van de bomen die gekapt moesten worden gooide roet in het eten. De vleermuizen kunnen blijven, want er worden nu bomen aan de andere kant van het veld gekapt. Die kap is noodzakelijk omdat een veld met kunstgras meer ruimte nodig heeft dan met gewoon gras.

“We zijn hier heel blij mee”, zegt voorzitter Edwin Greven van vv Engelbert over de aanleg van het kunstgras. “We maken een grote groei door. We hebben er vijftig nieuwe leden bij gekregen die bijna allemaal uit Meerstad komen. De groei is belangrijk om een gezonde club te blijven”. De meeste nieuwe leden zijn jeugdspelers: “We hebben tegenwoordig in alle jeugdcategorieën een elftal en in sommige zelfs twee”, aldus Greven.