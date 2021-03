Vrouw raakt ernstig gewond bij geweldsincident aan Briljantstraat

nieuws

Foto: Joey Lameris (112 Groningen)

Een vrouw raakte maandagochtend ernstig gewond bij een geweldsincident, in een woning aan de Briljantstraat in Vinkhuizen.

De vrouw, een bewoonster van de woning, is overgebracht naar een ziekenhuis. Wat er precies is gebeurd, kan de politie nog niet zeggen. Wel is bekend gemaakt dat een man is aangehouden als verdachte in deze zaak. Het zou mogelijk gaan om een familiedrama.

De politie heeft de omgeving van de woning afgezet. In de woning wordt uitgebreid onderzoek gedaan.

Op dit moment zijn wij aanwezig in een woning aan de Briljantstraat in #Groningen Wij doen daar onderzoek in verband met een geweldsincident eerder vanmorgen. Een vrouw is ernstig gewond overgebracht naar een ziekenhuis en wij hebben een man als verdachte aangehouden. — Politie Groningen (@polgroningen) March 15, 2021