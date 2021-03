VRIJDAG komt met nieuwe serie online Meezingcafés

nieuws

Foto: VRIJDAG

Vanaf 19 maart organiseert VRIJDAG opnieuw een serie online Meezingcafés, waarbij deelnemers live mee kunnen zingen met muzikanten en andere Stadjers.

De nieuwe serie volgt op tien succesvolle voorgaande edities. Volgens vrijdag is de grote belangstelling voor de evenementen nog steeds groot.

De eerstvolgende editie is op vrijdag 19 maart van 19.30 tot 20.30 uur via Zoom. De online Meezingcafés worden georganiseerd via Zoom. De deelnamelink wordt komende week geplaatst op de website van VRIJDAG. Van tevoren aanmelden is niet nodig.