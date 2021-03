Vrienden van Haren steken Harense ondernemers hart onder de riem met Bingo

nieuws

Foto: Casper Slotboom

De Vrienden van Haren hebben vrijdagavond 26 februari een Bingo georganiseerd om Harense ondernemers te steunen tijdens de coronaperiode. Op dit moment staat bij veel ondernemers het water aan de lippen. Daarom heeft Esther Wiersema het initiatief genomen voor een online Bingo.

Ze steunt de ondernemers door de verkoop van tickets en zelf prijzen in te kopen bij de ondernemers. ”Een win-win situatie, we hebben met z’n allen een leuke avond en we steunen de ondernemers” vertelt Esther Wiersema in het radioprogramma Haren Doet.

Het was een gezellige chaos tijdens de Bingo. In totaal zijn er bijna 100 tickets gekocht. Van de opbrengst gaat een gedeelte naar inkoop van de prijzen. Wat er met het resterende bedrag gaat gebeuren is nog niet bekend. Het kan verdeeld worden of ze gaan het gebruiken voor nieuwe cadeautjes voor een Bingo of Pubquiz. De Bingo had onder andere een ronde beauty, horeca en een hoofdronde. Voor Esther was het een vuurdoop met het spel. Ze vertelt dat op den duur alles door elkaar heen ging ”Op een gegeven moment was ik alle prijzen door elkaar aan het uitdelen in plaats van in de goede ronde”.

Esther is kapster bij Jos Coiffures en mag vanaf 3 maart weer aan het werk. Vrienden van haar werken in de horeca, maar die mogen nog niet aan de slag. Voor Esther is het daarom een extra motivatie om waarschijnlijk door te gaan met dit initiatief. Ze wil graag haar vrienden blijven helpen.

Beluister hieronder het volledige interview:

Your browser doesn't support the audio element. Download the file here