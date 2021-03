Voormalige gedeputeerde Henk Bleker stapt over naar Forum voor Democratie

nieuws

Foto: Roel Wijnants via Wikimedia Commons (CC 3.0 Unported)

Ex-staatssecretaris en voormalig Gronings gedeputeerde Henk Bleker zal morgen bekend maken, dat hij bij de Tweede Kamerverkiezingen van volgende week op Forum voor Democratie zal stemmen. Dat hebben betrokkenen donderdag laten weten aan RTL Nieuws.

De steun van Bleker aan Forum komt onverwacht, omdat hij bekend staat als een CDA’er in hart en nieren. Maar het falen van het kabinet op landbouwgebied (Bleker is zelf boer) is volgens de voormalig staatssecretaris de reden voor zijn keuze. Het klimaatbeleid van de EU en de Nederlandse overheid (met daarin het CDA) zijn redenen voor Bleker om een andere keuze te maken.

Aan het Dagblad van het Noorden laat Bleker weten dat hij geen echte FvD’er is en een Christendemocratisch hart blijft houden. Ook stelt Bleker dat hij het, net als in zijn tijd bij het CDA, ook oneens is met meerdere standpunten van de partij.

Bleker was van 14 oktober 2010 tot 5 november 2012 staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Daarvoor was hij tien jaar lang (tussen 1999 en 2009) gedeputeerde van de provincie Groningen. In het jaar daarna was hij directeur van RTV Noord.