Voorlopige uitslagen Groningen al te zien op website door lek

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De voorlopige uitslagen in de gemeente Groningen waren tot woensdagmiddag al te zien op de website opkomstuitslag.nl. Dat heeft een gebruiker van het forum van de techwebsite Tweakers ontdekt.

Op de website waren in de broncode behalve de opkomstcijfers ook al de uitslagen per partij, in aantallen en in percentages, zichtbaar. Behalve voor de gemeente Groningen was deze informatie ook beschikbaar voor de steden Nijmegen, Eindhoven en Den Haag. Volgens Tweakers gaat het niet om de uitslagen van alle stembureaus in de gemeenten, omdat de aantallen sterk verschillen. Zo waren er uit Nijmegen 2.500 stemmen te vinden en uit Den Haag 147. Volgens de site zou het daarom kunnen gaan om briefstemmen die sinds woensdagochtend 07.30 uur geteld worden.

Het publiceren van uitslagen mag pas woensdagavond na 21.00 uur.