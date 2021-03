‘Vooral kleine zelfstandige winkels profiteren van winkelen op afspraak’

nieuws

Foto Mirre van der Klok. Verlaten Folkingestraat

Vooral de kleine zelfstandige winkels en modeboetiekjes gaan de vruchten plukken van het winkelen op afspraak. Dat zegt voorzitter Eric Bos van de Groningen City Club in de Groninger Ondernemers Courant.

Winkels mogen vanaf nu maximaal twee klanten ontvangen, mits ze ruim van te voren een afspraak hebben gemaakt. Kleinere winkels hebben al relatief veel afspraken staan, om klanten in tijdsblokken te ontvangen. Volgens Bos zet de nieuwe maatregel geen zoden aan de dijk voor de grotere winkels en ketens. “Volgens de regels mag je maximaal twee klanten per verdiepingen ontvangen. Voor de grote zaken kan dat niet uit.”

Bos hoopt dat er snel vervolgstappen komen. “Zeker in een stad als Groningen zul je zien dat de drukte goed te managen is, en dat iedereen zich goed aan de regels houdt. Laten we hopen dat dat in Den Haag tot het besef leidt dat er meer mogelijk is.” Bos denkt vooral aan openstelling in de ochtenden. “Dan zijn de meeste mensen aan het werk, en is het sowieso een stuk rustiger in de stad.”