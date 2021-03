Volt voert op ludieke manier campagne in Stad met stoepkrijt

nieuws

Foto: Volt Groningen

Het campagneteam van Volt Groningen heeft zaterdagochtend in alle vroegte het logo van de partij aangebracht op verschillende plekken in de stad. Hierbij is er gebruik gemaakt van biologische afbreekbare stoepkrijt.

“Ik vind het een hele leuke actie”, laat één van de leden van Volt weten. “Ondanks het vroege uur waarop we de logo’s aanbrachten kregen we ook flink wat positieve reacties van mensen die we tegenkwamen.” De logo’s werden onder andere aangebracht op de Grote Markt en op het Hanzeplein bij het UMCG. De partij noemt het aanbrengen van het logo een ludieke manier van campagne voeren. In tijden van corona moeten partijen als Volt creatief zijn om de boodschap aan de man te brengen.

Volt werd in 2017 opgericht en doet voor het eerst mee aan de Tweede Kamerverkiezingen. In de peilingen staat de partij op dit moment op twee zetels. De partij mikt echter op drie zetels in de Tweede Kamer.

