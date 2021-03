Volt start verkiezingscampagne in Groningen

nieuws

Leden van Volt aan het flyeren in de Oranjebuurt. Foto: Volt Groningen

Waar andere partijen de afgelopen weken al fysiek en digitaal zichtbaar aanwezig waren in het Groningse is afgelopen weekend ook de plaatselijke afdeling van Volt gestart met haar campagne voor de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen.

Leden van de partij trokken zowel zaterdag als zondag langs de deuren met een poster- en brievenbusactie. “Het was een groot succes”, vertelt Sander Grootemarsink van de partij. “We hebben met name geflyerd in de binnenstad en in de wijken rond de Diepenring heen. Ook zijn een aantal mensen naar Haren gegaan. Van tevoren hebben we ook onderzoek gedaan in welke wijken we het beste kunnen flyeren, waar zeg maar de mensen wonen die op ons zouden kunnen stemmen.”

Enthousiasme

Op straat ging men met verschillende mensen in gesprek. “Eén van de geluiden die we hoorden was, alweer een nieuwe partij die deelneemt aan de verkiezingen. En dat is natuurlijk ook zo. Er doet bij de komende verkiezingen een recordaantal partijen deel. Maar als we dan uitleggen dat wij toch een andere partij zijn dan de gevestigde partijen dan zagen we wel enthousiasme.” Volt is in heel Europa actief, en voert overal met hetzelfde programma campagne voor een duurzame toekomst. “Het programma in Italië kan achter de komma wat verschillen met het Nederlandse, maar in hoofdlijnen is het hetzelfde.”

Duurzaamheid

Volt, dat in 2017 werd opgericht, doet voor het eerst mee aan de Tweede Kamerverkiezingen. In het verkiezingsprogramma staat duurzaamheid voorop. “Grens overstijgende problemen zoals klimaat, migratie, economie en veiligheid vragen om een grens overstijgende aanpak”, vertelt een campagneleider. “Het is belangrijk dat wij dit Europese denken ook in Groningen omarmen. Daarom hebben wij ons in 2018 met een groep studenten en Stadjers bij Volt aangesloten en organiseren wij nu deze posteractie en brievenbusactie richting de Tweede Kamerverkiezingen.”