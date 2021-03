“Volop lenteweer met veel zon, op vrijdag stuk kouder”

nieuws

Het is dinsdag en woensdag volop lenteweer met veel zon. Vanaf Goede Vrijdag wordt het een stuk kouder. Dat zegt OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Dinsdag is het zonovergoten en is het rustig en zeer zacht lenteweer bij 18 of 19 graden”, vertelt Kamphuis. “De wind uit het zuidwesten is zwak, windkracht 2. In de nacht naar woensdag daalt het kwik naar 7 graden. Woensdag wordt het met 20 graden nog warmer en ook dan is het rustig en stralend zonnig weer.”

“Donderdag lijkt ook erg zacht te verlopen met 15 tot 18 graden. Er zijn flinke zonnige perioden met later een paar wolken. Vanaf vrijdag wordt het een stuk kouder waarbij de maximumtemperatuur op 8 of 10 graden komt te liggen. Ook de Paasdagen lijken aan de frisse kant te gaan verlopen. Wel zal de zon zich laten zien en zal het niet al te hard gaan waaien.”