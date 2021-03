Voetbalclubs Haren en Glimmen: ‘Huren verhogen zonder ‘gelijk speelveld’ is onacceptabel’

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

Drie voetbalclubs in de voormalige gemeente Haren hebben de handen ineen geslagen tegen plannen van de gemeente Groningen om de sporttarieven te harmoniseren. Volgens de clubs kijken ze nu aan tegen een verdriedubbeling van de huur voor de sportvelden.

Hoewel de werkelijke huur nog niet berekend kan worden door de gemeente, vrezen de clubs de grote gevolgen voor hun financiën. De regeling Gelijk Speelveld van de gemeente Groningen, die ervoor moet zorgen dat ongelijkheid tussen vergoedingen, verantwoordelijkheden en eigendomssituaties worden rechtgetrokken, is nog niet klaar.

Aan verenigingen waarbij het Gelijk Speelveld een grote financiële impact heeft, biedt de gemeente financiële ondersteuning. Maar omdat de regeling nog niet klaar is, weten de sportclubs niet of ze hier aanspraak op kunnen maken.

‘Huren nu verhogen is onacceptabel’

“Nu wel de huren drastisch verhogen en toch niet weten waar je aan toe bent, is onacceptabel voor de clubs”, zo stellen de verenigingen. “De clubs waren tevreden over de kwaliteit van het complex en de velden geboden door de voormalige gemeente Haren. De gemeente Groningen maakt alles duurder, maar onduidelijk is of het daarmee per definitie beter wordt.”

Uitstel van harmonisatie

De voorzitters van de clubs komen daarom met een amendement voor het raadsvoorstel voor de Harmonisatie Sporttarieven, waarin ze vragen om de regeling pas vanaf 1 augustus volgend jaar in te laten gaan.

“Met dit amendement maken we het eerlijker voor de clubs, we willen dat de gemeente de verhoging pas vaststelt bij de bespreking van de komende begroting en pas als duidelijk is wat het Gelijk Speelveld voor ons gaat betekenen”, aldus Klaas Hommes, voorzitter van VV Glimmen. “Het is toch niet zo gek om eerst te praten over wat je krijgt voordat je gaat praten over wat je hiervoor betaalt?”