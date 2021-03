Viroloog Friedrich: ‘Corona-uitbraak op verpleegafdeling UMCG is onder controle’

nieuws

Foto: UMCG

De uitbraak van het coronavirus op afdeling C2 van UMCG, waar patiënten worden verpleegd na een hart- of longoperatie, is voorbij. Dat liet arts-microbioloog Alex Friedrich donderdagmiddag optekenen op de website van het ziekenhuis.

“Nu de incubatietijd van alle betrokken medewerkers en patiënten is verstreken en er niet meer extra getest hoeft te worden, kunnen we vaststellen dat de uitbraak onder controle is”, zegt Alex Friedrich, afdelingshoofd van Medische Microbiologie & Infectiepreventie.

82 besmettingen; drie sterfgevallen

In totaal zijn 48 medewerkers en 34 patiënten besmet geraakt door de uitbraak. 32 medewerkers en 25 patiënten raakten besmet op de afdeling zelf. De andere besmettingen vonden plaats op de IC en de afdelingen voor Longziekten en Nefrologie.

In totaal zijn drie patiënten overleden na een besmetting die voortkwam uit de uitbraak. Het ziekenhuis maakt daarbij wel de kanttekening dat de gestorven patiënten kampten met verschillende aandoeningen, waardoor het moeilijk is om exact vast te stellen of het overlijden alleen aan het coronavirus te wijten is.

Meerdere ‘superspreaders’

Volgens Friedrich is de exacte bron van de uitbraak niet gevonden: “We denken dat er meerdere ‘superspreaders’ zijn geweest. Ondanks het feit dat alle maatregelen goed zijn nageleefd, heeft het virus daardoor toch de kans gekregen om zich in korte tijd onder meerdere medewerkers en patiënten te verspreiden.”

“We hebben uitgebreid bron- en contactonderzoek gedaan’, zegt Friedrich. “Honderden collega’s zijn getest, sommige zelfs dagelijks. Hierdoor hadden we er goed zicht op of en hoe het virus ook op andere plekken in het ziekenhuis terecht is gekomen. Door vervolgens snel aanvullende maatregelen te nemen, hebben we meer besmettingen weten te voorkomen.”

Planbare operaties weer opgestart

Vorige week is het ziekenhuis weer begonnen met planbare operaties. Deze werden de afgelopen weken allemaal uitgesteld.