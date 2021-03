Vier leraren gaan voor het goede doel deelnemen aan de zwaarste marathon ter wereld

nieuws

De Jungfrau-marathon: volgens velen de zwaarste marathon ter wereld. Vier collega’s, die werkzaam zijn voor de CSG Kluiverboom, gaan er aan deelnemen. Volgens Frans Eijgelshoven wacht er een pittige uitdaging.

Hoi Frans! Hoe is het idee ontstaan om hier aan deel te nemen?

“Het is al langere tijd een wens van mij om hier aan mee te doen. Ik heb in het verleden zelf marathons gelopen en door middel van een reportage op televisie kwam ik in aanraking met de Jungfrau-marathon. Ik was direct enthousiast. Maar omdat het ver weg is en ook erg pittig is, bleef het bij eens wens. Tot afgelopen najaar. Ik was met een collega aan het hardlopen en toen zei ik, zullen we de Jungfrau-marathon gaan lopen? Mijn collega zei, is goed. Ik was helemaal flabbergasted, ook omdat ze niet precies wist wat het was, haha.”

Uiteindelijk sloten zich nog twee collega’s aan waarmee jullie als kwartet deel gaan nemen. Dat gebeurt ook voor het goede doel hè?

“Klopt. Met onze deelname willen we 18.000 euro ophalen voor de Stichting Kika. Ik krijg regelmatig de vraag wat de reden is van onze deelname, of we wellicht een kind in onze nabijheid hebben dat gediagnosticeerd is met kanker. Gelukkig is dat niet zo. Maar daarom kun je nog wel mee doen aan deze marathon. Sterker nog, ik zet mij liever met een gezond lichaam in voor iets wat we met het geld misschien kunnen voorkomen. Inmiddels hebben we al ruim 6.600 euro opgehaald. We hebben tijdens Kerstmis kerstollen verkocht. Dat liep als een trein. Ook hebben we al hele mooie donaties mogen ontvangen.”

Terug naar de Jungfrau. Daarmee zijn we volgens mij in Zwitserland?

“Klopt. De Jungfrau is een berg in Zwitserland en heeft een hoogte van 4.158 meter en ligt in de Berner Alpen. Door mensen wordt het omschreven als de zwaarste marathon ter wereld, maar ook als één van de mooiste. Tijdens het lopen heb je namelijk een prachtig uitzicht. Wel moet het dan zonnig zijn, dus ik hoop dat we in september met prachtige weersomstandigheden te maken hebben. Ik denk ook dat het uitzicht cruciaal kan zijn omdat je verder wilt lopen om meer te kunnen zien. Je moet je bedenken dat deze marathon vijftig procent zwaarder is dan een gewone marathon. Een gewone marathon wordt in twee uur gelopen, bij deze staat de snelste tijd op iets meer dan drie uur.”

Toch is het niet iets wat je zomaar even doet. Ik heb begrepen dat er daarom hard getraind wordt op de Kleine Jungfrau?

“Haha, ja. Iedere donderdag zijn we te vinden bij en op de Kardingerbult waar ik en mijn collega’s trainen. Je wilt je toch zo optimaal mogelijk voorbereiden, en de Kardingerbult is dan het meest geschikt om hoogtemeters te maken. Ook hebben we al een keer getraind bij de VAM-berg in Drenthe. Hoeveel trainingsuren we er al op hebben zitten? Eind oktober zijn we gestart waarbij we maandelijks ongeveer 150 kilometer maken. Je maakt ongeveer tien kilometer in een uur, dus reken maar uit.”

De komende maanden gaan jullie door met trainen, en jullie zoeken nog sponsoren hè?

“Klopt. We zijn bezig met verschillende acties. Zo willen we straks tijdens Pasen paasstollen gaan verkopen. Ook omdat dat met Kerstmis een groot succes was. Daarnaast overwegen we om een sponsorloop te gaan houden, maar dit is even afhankelijk van wat er qua coronamaatregelen allemaal mogelijk is. En daarnaast zoeken we bedrijven die ons willen sponsoren. We gaan namelijk in september een shirt dragen waar ruimte op beschikbaar is voor sponsoren. Een aantal hebben zich al gemeld, maar er kunnen nog meer bij. Het sponsorbedrag zal volledig naar het goede doel gaan. Bedrijven die ons willen helpen kunnen ons een e-mail sturen.”

Meer informatie, of het doen van een donatie, kan op deze pagina.