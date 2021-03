Verlengde Lodewijkstraat zeven weken dicht; trillingen en geluidsoverlast voor omwonenden

nieuws

De Verlengde Lodewijkstraat is vanaf aanstaande vrijdag zeven weken afgesloten. De afsluiting vindt plaats, omdat aannemerscombinatie Herepoort damwanden in moet trillen voor de bouwkuip van de verdiepte, zuidelijke ringweg. Dat heeft overlast voor omwonenden tot gevolg.

Het intrillen van de damwandplanken staat gepland voor vijf doordeweekse dagen, drie zaterdagen en één nacht. Maar op welke doordeweekse dagen er wordt gewerkt, blijft volgens Aanpak Ring Zuid nog onzeker. Deze werkzaamheden kunnen uitlopen tot 23.00 uur.

In de nacht van woensdag 21 op donderdag 22 april wordt er ook ’s nachts doorgetrild, met veel overlast in de omgeving tot gevolg. Voor ruim 200 adressen is de verwachte geluidsoverlast boven de wettelijke norm, zo stelt Aanpak Ring-Zuid. Deze mensen mogen deze nacht in een hotel doorbrengen.

Verlengde Lodewijkstraat zeven weken dicht

Vanaf vrijdag 2 april 23.00 uur t/m zondag 23 mei 23.00 uur is de weg tussen de Esperantostraat en de Verlengde Meeuwerderweg dicht voor het autoverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen twee weken langer gebruik maken van een tijdelijk fiets- en voetpad aan de kant van het spoor, maar moeten daarna ook omrijden.

Autoverkeer wordt omgeleid via de Europaweg en Boumaboulevard. Fietsers en voetgangers worden omgeleid via de Esperantostraat, de Meeuwerderbaan, het (Verlengde) Winschoterdiep en de Redoute.