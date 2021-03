“Verkiezingsdag gaat grotendeels droog verlopen”

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Het lijkt erop dat het komende woensdag, de dag van de Tweede Kamerverkiezingen, grotendeels droog zal blijven. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Dinsdag zijn er zonnige perioden maar neemt de bewolking geleidelijk aan toe”, vertelt Kamphuis. “Het blijft overwegend droog en het wordt bij een zwakke of matige wind uit het noorden tot noordwesten, windkracht 2 of 3, 8 graden. In de nacht naar woensdag zijn er wolkenvelden en later in de nacht is er kans op wat regen. De minimumtemperatuur komt uit op 3 graden.”

“Woensdag begint de dag met de kans op een buitje. Geleidelijk zal de zon zich ook laten zien en is het droog weer. De maximumtemperatuur komt woensdag op 7 graden te liggen. Donderdag zijn de veranderingen klein.”