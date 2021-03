Verkeerscontrole: Twee auto’s in beslag genomen, 35 bonnen uitgedeeld

nieuws

Foto Erick Bakker.

Tijdens een verkeerscontrole op diverse plekken in de stad Groningen zijn donderdag twee auto’s in beslag genomen en 35 boetes uitgedeeld.

Zo reden er twee bestuurders onder invloed van drugs. Zij werden aangehouden. Ook bleken twee mensen achter het stuur te zitten terwijl hun rijbewijs was ingevorderd. Een automobilist die nogal wat boetes had open staan is meegenomen naar het politiebureau om die daar te betalen. Twee weggebruikers die te veel overtredingen hadden gemaakt raakten hun auto kwijt.

De meeste boetes die donderdag uitgedeeld werden waren snelheidsovertredingen. Daarnaast gingen fietsers en bromfietsers op de bon wegens mobiel bellen.