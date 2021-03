Verdachten steekincident Van Houtenlaan opgepakt in Noord-Frankrijk

nieuws

De politie doet vrijdag onderzoek op en bij een woonboot. Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie in Noord-Frankrijk heeft zaterdagochtend twee mannen aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij het steekincident afgelopen woensdag in de Van Houtenlaan in de Groningse wijk Helpman waarbij twee agenten gewond raakten, van wie één ernstig.

De verdachten zijn op dit moment nog in Frankrijk. Het gaat om een 20-jarige inwoner van de gemeente Oldambt en een 32-jarige Amerikaan zonder vaste woon- of verblijfplaats. Er is zaterdagochtend een uitleveringsprocedure gestart om de twee in Nederland te krijgen. “Een Team Grootschalige Opsporing, TGO, heeft er de afgelopen dagen alles aan gedaan om zo snel mogelijk achter de identiteit en verblijfplaats van de verdachten te komen”, laat de politie weten. “Mede dankzij de samenwerking tussen het Fugitive Active Search Team, FAST, van Nederland, België en Frankrijk konden de twee verdachten zaterdagochtend in Noord-Frankrijk worden aangehouden.”

Agent werd aangevallen

Het steekincident in de Van Houtenlaan vond woensdagavond rond 22.00 uur plaats. Twee politieagenten wilden de twee verdachten controleren in verband met de avondklok. Bij de controle werd op een gegeven moment één van de agenten aangevallen. Deze agent raakte ernstig gewond aan het gezicht en hals. Ook een andere agent raakte gewond. De verdachten gingen er daarna vandoor.

Tekst gaat verder onder de foto





Rechercheurs doen vrijdag uitgebreid onderzoek op een woonboot aan het Winschoterdiep Oostzijde. Foto: Rick ten Cate – tencatefotografie.nl

Tips

Door middel van een Burgernet-actie werden mensen woensdagavond opgeroepen om uit te kijken naar de twee. Donderdagavond werden er videobeelden en foto’s verspreid. “Er is volop getipt. Vrijdagmiddag waren al ruim 50 tips bij de recherche binnengekomen. De informatie is waardevol gebleken in de opsporing van de verdachten. Mede hierdoor is de politie snel achter de identiteit van de verdachten gekomen. Wij willen dan ook iedereen die informatie heeft gedeeld van harte bedanken.”

Woonboot

De tips die binnenkwamen leidden de politie vrijdag naar een woonboot aan het Winschoterdiep Oostzijde. De woonboot, of een deel van de woonboot, is door de verdachten enige tijd gebruikt als verblijfsplek. Donderdagavond zouden zij in allerijl vertrokken zijn in een zwarte auto. Vrijdag vond er op de woonboot uitgebreid politieonderzoek plaats. De politie laat weten dat dat onderzoek de komende dagen wordt voortgezet.