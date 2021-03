Verbreding viaduct A28 over Van Iddekingeweg van start

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

Aannemerscombinatie Herepoort is deze week begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor de verbreding van het viaduct van de A28 over de Van Iddekingeweg. De komende twee zaterdag is de Van Iddekingeweg daarom afgesloten voor autoverkeer.

Herepoort gaat, aan beide zijden van de weg, vier extra kolommen aanleggen. Daarvoor wordt eerst de noordelijke fundering verstevigd, waarna er acht nieuwe funderingspalen worden geplaatst aan de oostzijde van het viaduct.

Er wordt hinder verwacht voor omwonenden, onder meer door de afsluiting van de Van Iddekingeweg op de aankomende twee zaterdagen.