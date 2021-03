Verbouwing synagoge Folkingestraat afgerond met plaatsing glazen entree

nieuws

Foto: Folkingestraat Synagoge Groningen

De Folkingestraat was maandagochtend enige uren afgesloten voor de plaatsing van een nieuwe glazen pui in de synagoge. Het is het sluitstuk van een verbouwing, die sinds december vorig jaar plaatsvond in het joodse gebedshuis.

Het winterse weer zorgde voor enkele weken vertraging bij de plaatsing van de nieuwe entree, maar maandagmiddag kon het precisiewerkje afgemaakt worden. Wanneer bezoekers nu de synagoge binnenkomen, krijgen ze door een grote glazen wand direct een impressie van het gebouw. Aan de linker- en rechterzijde zijn in- en uitgangsdeuren geplaatst.

De glazen deuren maken onderdeel uit van een volledige verbetering van het pand. Zo zijn het internet en de elektriciteit aangepakt, zijn vloeren gebruiksvriendelijker en is er nieuw schilderwerk.