Verbod op paardenwedstrijden door Rhinovirus wordt opgeheven

nieuws

Foto: Bas Huybers

Het verbod op het organiseren van internationale paardenwedstrijden dat sinds begin maart gold vanwege een uitbraak van het besmettelijke Rhinovirus wordt vanaf 12 april opgeheven.

De overkoepelende organisatie FEI heeft laten weten dat er wel tot 30 mei nog strenge regels gelden met betrekking tot veiligheid en hygiëne. In Nederland zijn vanwege de coronamaatregelen paardenwedstrijden niet mogelijk. De Koninklijke Harddraverij & Ren Vereniging Groningen, de KHRV, liet eerder al weten zich om die reden geen grote zorgen te maken omdat wedstrijden op dit moment sowieso al niet mogelijk zijn. Wel liet een woordvoerder weten de uitbraak van het virus zorgelijk te vinden omdat het om een zeer besmettelijk virus gaat dat voor paarden dodelijk kan zijn.

Het dodelijke virus werd begin maart ontdekt bij een concours in het Spaanse Valencia waar honderden paarden aanwezig waren. Achttien paarden zijn inmiddels overleden en meerdere veulens zijn als gevolg van de ziekte dood geboren. Wanneer de eerstvolgende wedstrijd in Groningen gehouden kan worden is nog onbekend.