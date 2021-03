“Veel studenten nemen Ritalin zonder dat ze ADHD hebben”

nieuws

Veel studenten vinden het prima om Ritalin te gebruiken, al hebben ze geen ADHD. Dat meldt de Universiteitskrant, naar aanleiding van een onderzoek van psycholoog Anselm Fuermaier van de Rijksuniversiteit.

Volgens Fuermaier krijgen studenten regelmatig te horen dat Ritalin hen kan helpen met studeren. Bovendien levert een ADHD-diagnose hen misschien ook extra tijd op tijdens tentamens, of een rustige werkplek. Het kan je in coronatijd zelfs een felbegeerde studieplek in de UB opleveren. De onderzoeker is echter bezorgd dat zij daarmee zichzelf schaden.

Fuermaier ondervroeg 1071 studenten van de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen – vooral eerstejaars – en ontdekte dat 16 procent minstens een keer methylfenidaat had geslikt. Dat is het werkzame bestanddeel in Ritalin. ‘Studenten nemen het veel te licht op. Dit zijn psychostimulerende middelen die een effect hebben op ons centrale zenuwstelsel,” aldus Fuermaier in de Ukrant. Hij wil dat huisartsen onderzoeken hoe geloofwaardig de symptomen van de student zijn, voordat zij medicijnen voorgeschreven krijgen.