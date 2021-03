“Veel belangstelling voor Klimaatalarm dat zondag gehouden wordt op Vismarkt”

nieuws

Foto: Anjo de Haan - Klimaatcrisis Coalitie

Er is veel belangstelling voor het Klimaatalarm dat zondag gaat klinken op de Vismarkt. Dat laat de Groninger Klimaatcoalitie zaterdag weten.

“Alle voorbereidingen zijn in kannen en kruiken”, laat woordvoerder Pelle van de lokale afdeling weten. “Het gaat een stilstaande actie worden. Eerder hebben we in Groningen ook een actie gehouden, waarbij er toen echt een mars werd gelopen. Nu verzamelen we ons op de Vismarkt waarbij we uiteraard de coronamaatregelen in acht nemen. Er is plaats voor maximaal duizend mensen. Op de markt wordt een podium opgebouwd waar verschillende sprekers de aanwezigen toe gaan spreken.” Om aanwezig te zijn moeten mensen zich aanmelden. “Ik heb begrepen dat het heel goed loopt, en dat voor de actie in Groningen ook veel belangstelling is.”

Klimaatalarm

De actie op de Vismarkt begint zondag om 14.00 uur. Om 15.00 uur klinkt het Klimaatalarm. Deelnemers worden opgeroepen om pannen, toeters en trommels mee te nemen om het geluid te laten horen. “Hoe de actie morgen ook verloopt, we kunnen dan nog niet tevreden zijn. Wij hopen dat het geluid dat geproduceerd wordt van invloed gaat zijn op het formatieproces dat na de Tweede Kamerverkiezingen van woensdag gaat beginnen. En dat dit geluid daarin wordt meegenomen en terug is te zien in het beleid voor de komende regeerperiode. Dan pas kunnen wij tevreden zijn.”

Podiumprogramma

Het podiumprogramma dat op de Vismarkt gebracht gaat worden gaat de rechtvaardigheid centraal stellen. Met muzikale bijdragen en toespraken van sprekers uit stad en provincie wordt stilgestaan bij het klimaat en het gebrek aan politieke daadkracht om de klimaatcrisis te bestrijden. Behalve in Groningen wordt ook op ruim veertig andere locaties in het land het Klimaatalarm ten gehore gebracht.

Aanmelden voor de actie kan op deze website. Mensen die niet aanwezig kunnen zijn, kunnen de demonstratie zondagmiddag live volgen via deze pagina.

