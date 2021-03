”Vanaf morgen krijgen de jongens spierpijn in de vingers”

Morgen mogen de kapsalons, na maanden gesloten te zijn, de deuren weer openen. De salons moesten sluiten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

”Ik ben echt heel erg blij, ik kan gewoon niet wachten” vertelt eigenaar van barbershop ‘De Zwarte Raaf’ Ronald de Bont. Ook barbier Joey Dussel heeft zin om eindelijk weer aan de slag te kunnen gaan.

Twee weken geleden kregen de kapsalons te horen dat ze weer open mochten en sindsdien staat de telefoon roodgloeiend. ”Ja, deze maand zitten we helemaal vol. De jongens krijgen zeker spierpijn in de vingers deze maand” vertelt de Bont lachend.

Ook kapsalon ‘Jottem!’ aan de Oude Kijk in ’t Jatstraat is erg enthousiast dat ze haar deuren weer mag hopen. ”Het team heeft er zo veel zin in, we hebben echt het klantcontact gemist” vertelt Monique Wiersma-Scherff. De kapsalon heeft tijdens de lockdown een make-over gekregen zodat morgen de klanten fris, fruitig en met goed geknipte coup de salon kunnen verlaten.