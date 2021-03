Urban House Groningen organiseert debat om muziek en politiek dichterbij elkaar te brengen

nieuws

Urban House Groningen organiseert woensdag samen met Popsport en Epitome Entertainment een online debat om jonge creatieven uit de pop- en urban muziek en de politiek dichterbij elkaar te brengen.

Het debat is volgens de organisatoren nodig omdat er vanuit de overheid niet genoeg kennis is over deze ‘nieuwe’ genres. Dat vindt men jammer omdat pop- en urbanmuziek erg populair is onder jongeren, jongvolwassenen en volwassenen, terwijl men ziet dat de genres voor beleidsmakers nog altijd een onbekend terrein zijn. Volgens de organisatoren is het opmerkelijke dat de genres niet eens meer zo nieuw zijn. Urban doet al veertig jaar mee, pop is al zeventig jaar oud.

Beter beeld krijgen

“Het is nu een belangrijk moment om dit onder de aandacht te brengen”, zegt Henca Maduro van Epitome Entertainment. “Zowel bij onze eigen achterban, als bij de politiek. De achterban wordt aangemoedigd om überhaupt te gaan stemmen en hopelijk door dit debat beter geïnformeerd te gaan stemmen. De politici, krijgen een beter beeld van de Pop- en Urban muziek sector door zelf met de makers en organisaties uit deze genres in gesprek te gaan, maar ook hun mening te geven op bepaalde dilemma’s.”

Niet over corona

In het gesprek zal het niet gaan over corona. “Hoewel wij ons terdege bewust zijn van het feit dat onze sector heel hard getroffen is door de corona pandemie, kiezen wij er bewust voor om dat in dit debat niet te betrekken”, zegt Ingeborg Struyk van Urban House Groningen. “Wij kijken vooruit, omdat deze onderwerpen al speelden voor de pandemie en nog erger zullen zijn, nadat wij deze overwonnen hebben.”

Live via Facebook

Aan het debat zullen vijf woordvoerders uit de Tweede Kamer deelnemen. Het gaat om Niels van den Berge van GroenLinks, Peter Kwint van de SP, Salima Belhaj van D66, Zohair El Yassini van de VVD en Mikal Tseggai van de PvdA. Het debat vindt woensdagavond vanaf 19.30 uur tot en met 21.00 uur plaats en is live te volgen via de Facebook-pagina van Urban House Groningen.