UMCG zet ‘virtual reality’ in bij patiënten met veel zelfkritiek

nieuws

Foto: Universitair Medisch Centrum Groningen

Onderzoekers Elise van der Stouwe, Wim Veling en Marieke Pijnenborg van het Universitair Medisch Centrum Groningen gaan de komende drieënhalf jaar onderzoek doen naar de werking van een aantal nieuwe ‘virtual reality’-oefeningen bij patiënten met veel zelfkritiek.

Het UMCG kreeg 65.000 euro subsidie van onderwijsinstituut PPO voor het onderzoek. In de studie gaan de onderzoekers in kaart brengen of twee nieuw ontwikkelde VR-oefeningen bijdragen aan meer begrip van de deelnemer voor zichzelf.

In een virtueel rollenspel kan iemand nagaan hoe zijn of haar reactie is, als een vriend dezelfde negatieve gedachte over zichzelf zou hebben. In de tweede VR-oefening kiest de deelnemer een virtueel persoon die de eigen zelfkritiek uitspreekt. Door deze criticus weg te sturen of in discussie te gaan, kan er een genuanceerder beeld met meer zelfcompassie ontstaan bij de deelnemer.